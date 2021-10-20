РИАМО - 20 окт. В столице срок обеспечения необходимыми лекарственными препаратами пациентов болезнями сердца, а также горожан, перенесших инсульт или инфаркт, увеличен до двух лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Существующая программа обеспечения бесплатными лекарствами жителей, страдающих болезнями сердца, была принята в октябре 2019 года. В рамках нее лекарства пожизненно бесплатно получают: пациенты с мерцательной аритмией и гиперлипидемией, имеющие повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также лекарства получают пациенты, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, те, у кого были шунтирование, стентирование (ангиопластика) или радиочастотная абляция. Такие пациенты получают бесплатные препараты для предотвращения образования тромбов, а также для предупреждения повторных инсультов и инфарктов.

До нововведения программа предусматривала выдачу бесплатных лекарств таким пациентам в течение 1 года после постановки диагноза, теперь срок продлен до 2 лет. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Лекарства назначаются по медицинским показаниям. В 2021 году бесплатные препараты получили свыше 130 тыс. москвичей, у которых выявили сердечно-сосудистые заболевания и которые не имеют инвалидности.

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