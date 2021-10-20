РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Рабочие отремонтировали дороги в деревнях Бережки и Бородино в Подольске по просьбе жителей, сообщил глава округа Николай Пестов.

«По обращениям жителей сельских территорий городского округа в дополнительный план ремонтных дорожных работ 2021 года были включены несколько участков», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Так, в деревне Бережки на улице Садовой уложено новое покрытие. В деревне Бородино на съезде к «старой» деревне грунтовую дорогу сменила асфальтированная. Обустроен подход к автобусной остановке «Малое Брянцево».