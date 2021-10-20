РИАМО - 20 окт. В столичную программу реновации вошли еще 10 стартовых площадок. Это территории, где построят дома для переселения в рамках программы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Новые площадки находятся в 4 административных округах и 9 районах столицы. Их общая мощность составляет 128,6 тыс. кв. м жилья. Благодаря строительству домов на этих территориях можно будет расселить 26 старых домов с 1840 квартирами. Новое комфортное жилье получат 4,7 тыс. человек.

Новые площадки находятся по адресам: улица Дурова, вл. 3; 2-я Дубровская улица, вл. 1; Илимская улица, вл. 5; улица Академика Комарова, вл. 6-8; 1-й Волоколамский проезд, вл. 7, к. 1; Отрадный проезд, вл. 6-8; Сосновая аллея, вл. 4; Вересковая улица, вл. 6; улица Свободы, вл. 7-9; улица Кржижановского, вл. 31.

Всего в программу реновации включены 533 стартовые площадки мощностью 8,4 млн кв. м. В программу входят 5716 домов примерно с 350 тыс. квартир. В них проживают около 1 млн москвичей.

Первые участники программы реновации переехали в новое жилье в начале 2018 года. Сейчас идет либо закончено переселение жителей 358 домов в 126 новостроек. Переселяются 54,8 тыс. москвичей. В новое жилье уже переселились 41,1 тыс. человек.

В рамках реновации возвели 155 новостроек. Строят и проектируют 304 дома.

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