РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. На территории подмосковных Люберец с каждым годом увеличивается число природных пожаров, поэтому в городском округе идет набор пожарных-добровольцев. Об этом сообщает пресс-служба Люберецкого ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

По всей территории России в добровольцы привлечены тысячи граждан, которые ответственно подходят к своим обязанностям, помогая профессиональным пожарным в их работе, проведении пропаганды правил пожарной безопасности, беседах с жителями, распространении агитматериалов, памяток. Особенно роль добровольных пожарных сложно переоценить в весенне-летний пожароопасный период, когда природные пожары угрожают населенным пунктам.

Люберецкое ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» приглашает всех неравнодушных жителей Люберец вступать в ряды добровольных пожарных, так как их деятельность по первичному тушению пожаров помогает предотвратить дальнейшее распространение огня, а зачастую и ликвидировать пожар своими силами.

Для вступления необходимо быть совершеннолетним и предоставить: паспортные данные, заявление о принятии в добровольцы, согласие на обработку персональных данных, копию медицинской справки.

По всем вопросам вступления в добровольцы можно обратиться в отдел кадров по адресу: Люберцы, ул. Кирова, д. 53. Задать вопросы можно по телефону: 8(905)595-70-19.