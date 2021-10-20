РИАМО - 20 окт. С января в перечень столичной недвижимости, предназначенной для имущественной поддержки малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан, внесено более ста объектов нежилого фонда общей площадью свыше 6,6 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Одна из мер поддержки столичного малого предпринимательства – проведение специализированных аукционов по аренде нежилой недвижимости. С начала года на льготных торгах реализовано 263 лота площадью 24,5 тыс. кв. м. Перечень таких объектов пополняется несколько раз в год. В этом году он пополнился на 108 объектов, их общая площадь почти 6,6 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

Начальная льготная ставка на спецторгах составляет тысячу рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и 4750 рублей — для помещений на первых этажах и выше. Лоты для этих торгов подбираются из ранее сформированного перечня объектов недвижимости, предназначенных для поддержки МСП и самозанятых.

«Больше всего объектов, включенных в реестр для поддержки малого и среднего бизнеса в 2021 году, находится на севере столицы — 28 коммерческих помещений общей площадью 1,4 тыс. кв. м», — рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.