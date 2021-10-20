РИАМО - 20 окт. Власти Москвы утвердили проект благоустройства территории площадью 253,28 га вдоль соединительной линии между Киевским и Белорусским направлениями Московской железной дороги, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

На шестикилометровой соединительной двухпутной линии между Киевским и Белорусским направлениями МЖД построят станции Камушки, Ермакова Роща, Кутузовская и Поклонная Гора, а также реконструируют две существующих — Беговую и Белорусскую.

В ходе благоустройства будут возведены 7 новых пешеходных переходов в районе ТПУ «Тестовская», «Деловой центр» и «Кутузовская».

В частности, появится подземная галерея между станцией Тестовская МЦД-1 и территорией общественно-деловой застройки.

Также предусмотрены переходы через Шмитовский проезд и Проектируемый проезд №6696а, переход через ТТК, пути соединительной линии между Киевским и Белорусским направлениями МЖД и Проектируемый проезд №6680; переход через 2-й Красногвардейский проезд.

Кроме того, появится переход через Проектируемый проезд №6680, полосу отвода железной дороги и далее через 3-ю Магистральную улицу.

Специалисты построят мост, который соединит терминальный комплекс с деловым центром «Москва-Сити», и переход от 1-го Сетуньского проезда к станции метро «Кутузовская».

Кроме того, в перспективе существующий переход на улице Подвойского, д. 26 интегрируют с новой ж/д станцией Ермакова Роща.

В проекте благоустройства планируется реконструкция прилегающей улично-дорожной сети на 2-й Магистральной улице, а также улиц Ермакова Роща, Розанова, Проектируемого проезда №988 и Шмитовского проезда.

Рядом со станциями вдоль соединительной линии появятся дополнительные наземные переходы, а еще светофоры, остановки городского транспорта, парковки и прокат велосипедов. Масштабное благоустройство территории является частью проекта запуска МЦД-4.