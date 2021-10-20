РИАМО - 20 окт. В столице на поддержку научных разработок и инноваций в медицинской сфере выделили 1 млрд руб. Средства пойдут на финансирование коллективов из государственных медорганизаций, которые разрабатывают высокотехнологичные методы диагностики и лечения заболеваний, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Средства получат проекты, продолжительность которых составляет 1-3 года. Московский центр инновационных технологий в здравоохранении с участием совета главных врачей при столичном Депздраве планирует выделять деньги ежегодно.

Центр также поможет специалистам при патентовании разработок, их внедрении и публикации сведений об инновациях в ведущих меджурналах.

Благодаря такой поддержке будет повышено качество медпомощи, укреплен научный потенциал, в данную сферу будут привлечены талантливые молодые специалисты.