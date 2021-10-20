РИАМО - 20 окт. Власти столицы утвердили проект по комплексному благоустройству территории, которая прилегает к станциям второго Московского центрального диаметра Депо и Люблино, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Постановление по данному вопросу подписал мэр города Сергей Собянин.

Площадь благоустраиваемой территории составляет 111,9 га. Она расположена на участке от платформы Перерва до станции Депо.

По проекту будут реконструированы платформы станции Депо и возведена еще одна платформа на станции Люблино. Для пассажиров на станциях появятся пешеходные переходы с конкорсами.

Еще в районе данных станций запланировано возвести 2 пешеходных перехода, их построят через участок Юго-Восточной хорды и пути МЦД-2.

На территории также планируют реконструировать действующую улично-дорожную сеть. Так, рабочие проведут реконструкцию на участке Проектируемого проезда №4108, который находится вдоль путей МЦД-2.

Рядом со станциями Депо и Люблино появятся дополнительные пешеходные переходы и светофоры, а также создадут стоянки для такси, велодорожки, станции велопроката, парковки для велосипедов и машин.

От выходов со станций МЦД до остановок общественного транспорта города пассажиры смогут пройти под навесами, которые защищают от дождя и снега.

Благоустройство данной территории является частью проекта развития второго МЦД Нахабино - Подольск.

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