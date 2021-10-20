РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 окт. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин и заместитель главы администрации Мария Галузо посетили с проверкой переписной участок в ДК «Белая Дача». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пункты переписи принимают жителей в будни с 16:00 до 20:00, а в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 18:00. Волонтеры и переписчики активно работают и приглашают людей оставить свои данные.

Паспорт для этого не нужен. Переписывают всех проживающих на территории Котельников: и владельцев, и арендаторов жилых помещений. Обязательно проводятся ежедневные отчеты по всей России: каждый населенный пункт подсчитывает, сколько населения было переписано.

Если нет возможности прийти в переписной пункт, можно оставить свои данные на госуслугах, заполнить анкету, отравить ее и получить QR-код. Вся информация строго конфиденциальна.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября.