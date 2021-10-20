РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 окт. Пробка протяженностью более 5,8 км образовалась на выезде из подмосковного Красногорска утром в среду, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

На Новорижском шоссе затор от поворота на поселок Новый до МКАД. Сервис оценивает ситуацию на 6 баллов.

Также затруднен еще один выезд на кольцевую дорогу – на Волоколамском шоссе придется постоять от Спасской улицы. Затор на съезде на МКАД-Юг. На самом Волоколамском шоссе движение затруднено до моста через Москву-реку.

Напряженная дорожная ситуация также на пересечении Волоколамского шоссе с Ильинским. Наблюдаются локальные пробки в обоих направлениях на протяжении всего Волоколамского шоссе в черте города, затруднен выезд со второстепенных улиц.