РИАМО - 20 окт. Профессиональные киберспортсмены могут ежемесячно зарабатывать десятки тысяч долларов, сообщил РИАМО президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

«Если говорить об игроках самых популярных команд в России и СНГ — например, Virtus.pro или Natus Vincere — то их доход может доходить до десятков тысяч долларов в месяц», — рассказал Смит.

По его словам, доход топовых киберспортсменов строится из зарплаты, которую платит клуб, и денег от рекламных контрактов. Кроме того, они могут выигрывать призы крупных турниров. Суммы их фондов обычно доходят до нескольких сотен тысяч долларов. При этом призовой фонд минувшего чемпионата The International по Dota 2 составил более 40 млн долларов.

Смит добавил, что Федерация компьютерного спорта России занимается выстраиванием карьерной лестницы для киберспортсменов. Проводятся соревнования, чтобы дать игрокам возможность показать результаты, быть замеченным скаутами спортивных клубов и выиграть деньги.

Так, в 2021 году призовой фонд Школьной лиги составит 1 млн рублей, а Студенческой лиги в 2022 году — 3 млн рублей.

«Есть множество примеров того, как эта лестница работает: в самом начале своей киберспортивной карьеры капитан победившей на The International 10 Team Spirit Ярослав Miposhka Найденов и офлейнер Магомед Collapse Халилов участвовали во множестве официальных турниров от Федерации компьютерного спорта России», — отметил Смит.

Ранее команда Team Spirit из России выиграла 10-й чемпионат мира The International, посвященный игре Dota 2. Российские киберспортсмены получили рекордные 18,2 млн долларов.