РИАМО - 20 окт. Профессионалы киберспорта могут тренироваться по 8 часов в день, при этом тренировки включают физическую активность и занятия с психологом, сообщил РИАМО президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

«Тренировки должны быть регулярными, но на каждом уровне мастерства они свои: профессионалы могут тренироваться и по 8 часов в день, а на любительском уровне достаточно 2 часов несколько раз в неделю», — сказал Смит.

По его словам, тренировки киберспортсменов состоят 4 важных частей: теории, практики, физкультуры и занятий с психологом.

Спортсмены смотрят игры соперников, ищут слабые стороны их стратегии, делают домашние заготовки, анализируют и улучшают свои игру. Затем они отрабатывают навыки вместе с партнером.

Кроме того, им необходимо поддерживать тело в хорошей физической форме, чтобы стимулировать работу мозга. Также важны занятия с психологом. Они тренируют умение контролировать и использовать спортивную агрессию, быть эмоционально устойчивыми.

«В киберспорте, как и в традиционном спорте, люди становятся настоящими спортсменами только тогда, когда их деятельность принимает систематический характер: когда появляется команда, тренер и постоянные выступления на соревнованиях», — добавил Смит.

Он отметил, что киберспорт учит дисциплине и работе в команде, а также учит принимать решения в условиях неполной информации и постоянной нехватки времени.

Ранее российская команда Team Spirit впервые выиграла 10-й чемпионат мира The International, посвященный Dota 2. За первое место российские киберспортсмены получили 18,2 млн долларов.