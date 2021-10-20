РИАМО - 20 окт. Профессионалы киберспорта могут тренироваться по 8 часов в день, при этом тренировки включают физическую активность и занятия с психологом, сообщил РИАМО президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
«Тренировки должны быть регулярными, но на каждом уровне мастерства они свои: профессионалы могут тренироваться и по 8 часов в день, а на любительском уровне достаточно 2 часов несколько раз в неделю», — сказал Смит.
По его словам, тренировки киберспортсменов состоят 4 важных частей: теории, практики, физкультуры и занятий с психологом.
Спортсмены смотрят игры соперников, ищут слабые стороны их стратегии, делают домашние заготовки, анализируют и улучшают свои игру. Затем они отрабатывают навыки вместе с партнером.
Кроме того, им необходимо поддерживать тело в хорошей физической форме, чтобы стимулировать работу мозга. Также важны занятия с психологом. Они тренируют умение контролировать и использовать спортивную агрессию, быть эмоционально устойчивыми.
Он отметил, что киберспорт учит дисциплине и работе в команде, а также учит принимать решения в условиях неполной информации и постоянной нехватки времени.
Ранее российская команда Team Spirit впервые выиграла 10-й чемпионат мира The International, посвященный Dota 2. За первое место российские киберспортсмены получили 18,2 млн долларов.
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