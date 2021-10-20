РИАМО - 20 окт. Начинающим киберспортсменам понадобится игровой компьютер с характеристиками чуть выше среднего, а также план тренировок и соблюдение строгого режима дня, сообщил РИАМО президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

«Начинающим спортсменам потребуется игровой компьютер с характеристиками чуть выше среднего уровня — для большинства наиболее популярных в России компьютерных игр его будет достаточно. Для спортсменов более высокого класса потребуется топовый PC или смартфон для мобильных игр», — сказал Смит.

По его словам, как правило, доходы профессионалов полностью покрывают расходы на оборудование. Также все необходимое для комфортной игры обычно предоставляют киберспортивные клубы, за которые выступают игроки. Чтобы подготовить сильного киберспортсмена и вывести его на пик формы, может понадобиться приблизительно 3 года упорной работы.

«Киберспорт во многих дисциплинах — это спорт молодых. Он связан со скоростью реакции, которая с возрастом замедляется. Соответственно, чтобы вывести спортсмена на пик формы к 18 годам, ему нужно приступить к тренировкам уже в 15 лет», — добавил Смит.

Он отметил, что важно разделять понятия «гейминг» и «киберспорт». Если первое — это развлечение или хобби, которому уделяют свободное время, то киберспорт является полноценным видом спорта.

Каждый, кто захочет посвятить себя этой профессии, должен осознавать, что для достижения успеха понадобится долгая и изнурительная работа. В частности, необходимо определить план тренировок, отвести время для отдыха, соблюдать режим дня, правильно выстроить систему питания. Кроме того, игрокам необходима физическая активность, работа с психологом и другие аспекты, которые применяют для тренировок в других видах спорта.

«В начале карьеры можно вообще никуда не ходить, имея правильно оборудованное рабочее место и стабильный интернет. Однако, когда мы выходим на средний уровень мастерства, необходима практика на живых площадках. В частности, все профильные клубы регулярно устраивают спортивные сборы — так называемые «буткемпы» — чтобы дать возможность команде пообщаться вживую», — заключил Смит.

Ранее отечественная команда Team Spirit выиграла 10-й чемпионат мира The International, посвященный игре Dota 2. За первое место российские киберспортсмены получили 18,2 млн долларов.