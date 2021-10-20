РИАМО - 20 окт. В Москве за январь-сентябрь этого года число погибших в дорожных авариях с участием такси снизилось на 15%, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Всего за 9 месяцев на дорогах мегаполиса зафиксированы 1252 аварии с участием машин такси. В результате данных ДТП погибли 40 человек, 1457 получили ранения.

В столице проводится профилактическая работа по предупреждению ДТП с участием такси, а еще приняты меры по пресечению нарушений на дорогах. Эта работа помогла уменьшить количество погибших в авариях с такси на 15%.

Число подобных дорожных происшествий и раненых в них людей снизилось на 0,2 и 0,5% соответственно.