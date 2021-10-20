РИАМО - 20 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как видит переход города на «зеленую» энергетику и каких успехов удалось достичь за последние годы.

Ранее Собянин выступил на Российской энергетической неделе.

Градоначальник заявил, что выступает категорически против перехода на «зеленую» энергетику за счет доходов и благополучия жителей и бизнеса.

«За последние 10 лет мы на 37% снизили энергоемкость ВРП Москвы. И сделали это, не повышая нагрузку на граждан. Без громких слов, заявлений, обещаний. Это и есть реальный прорыв», – написал Собянин в своем личном блоге.

Мэр подчеркнул, что всегда при принятии решений в области энергетики надо исходить не из «популизма, а из реалий жизни».

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