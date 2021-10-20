РИАМО - 20 окт. Актер, худрук Московского губернского театра Сергей Безруков сообщил, что заразился коронавирусом, он болеет в легкой форме.

«Дорогие мои! Ну вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного», — написал Безруков в Instagram.

Он добавил, что переносит заболевание в легкой форме. Актер отметил, что теперь у него появилось время на отдых и чтение.

Безруков пожелал своим подписчикам здоровья, добра и любви. Он добавил, что спектакли с его участием будут перенесены на другие даты.

Поклонники артиста в комментариях пожелали ему поскорее выздороветь.

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