РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 окт. В Королеве женщина получила ножевое ранение во время пьяной ссоры, подозреваемый в причинении вреда здоровью задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Поздним вечером 18 октября бригада скорой помощи доставила в больницу 30-летнюю женщину с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Ножевое ранение женщина получила в ходе ссоры во время совместного распития спиртных напитков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.