РИАМО - 20 окт. Сурки Арчи, Сара и Нагайна, проживающие в Московском зоопарки, ушли в зимнюю спячку раньше обычного, сообщает пресс-служба зоосада.

Это первые обитатели зоопарка, которые погрузились в спячку. При этом сурки почти перестали выходить на улицу из своих убежищ еще в конце сентября. Теперь эти животные выйдут на солнечный свет только весной.

«На то, когда сурки укладываются спать, влияет два основных фактора: погода и вес животных. К зиме суркам необходимо основательно поднабрать: все лето специалисты зоопарка следили за рационом грызунов», – пояснила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она подчеркнула, что в меню животных были жирные семена, кукуруза, а также свежие овощи, орехи, зерновые и трава.

Всю зиму в норе поддерживается температура не ниже 0 градусов. А температура самих зверей опускается с 36-38 градусов до 4-8 градусов. Примечательно, что их дыхание замедляется до 2-4 вдохов в минуту вместо 20-30, а сердцебиение доходит до 5-15 ударов в минуту вместо 88-140.

В холодное время года сурки почти не двигаются. Чтобы работа органов поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные жировые запасы. За спячку сурки могут потерять больше 1/3 массы своего тела.

Пробуждение сурков зависит от температурного режима и таяния снега. Если весна принесет с собой потепление и снег сойдет к середине марта, то и сурки проснутся примерно к этому времени. Если же холода затянутся, то зверьки могут проспать и до мая.