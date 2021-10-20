РИАМО - 20 окт. Подразделение Ozon Express в пилотном формате запустило в Московском регионе сервис доставки готовой еды под своей торговой маркой, сообщает ТАСС.

Доставка готовых блюд осуществляется в течение часа. Можно заказать салаты и вторые блюда. До конца текущего года ассортимент будет включать около 30 позиций, в него войдут простые завтраки и хиты мировой кулинарии.

Сейчас готовая еда доступна в Московском регионе, позже она появится в других городах присутствия сервиса, уточняется в материале.

Меню для сервиса составил шеф-повар Алексей Барковский. У него есть опыт работы в ресторанах и на производствах food-ретейла.

Сейчас в Московском регионе можно заказать греческий салат с большими оливками, пасты болоньезе с вялеными томатами и карбонара с трюфельным маслом.