РИАМО - 20 окт. За 9 месяцев 2021 года количество закупок у индивидуальных предпринимателей и физических лиц на Портале поставщиков достигло почти 77 тыс. Это на 37,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 67,9% больше, чем за 9 месяцев 2019 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Количество закупок у ИП и физлиц на Портале поставщиков Москвы продолжает расти. За 9 месяцев 2021 года число сделок составило 76,9 тыс., тогда как за тот же период 2020-го и 2019 года было совершено 56 тыс. и 45,8 тыс. закупок соответственно. Портал поставщиков сегодня является эффективным инструментом поддержки малого бизнеса, который получает дополнительный канал сбыта», — отметил заместитель мэра.

В этом году на Портале поставщиков заказчики покупали у физлиц и индивидуальных предпринимателей строительные материалы, хозяйственные товары, бытовую технику, информационно-технологические товары, средства связи и оргтехнику.

«Переход на электронное взаимодействие между заказчиком и поставщиком помог обеспечить удобство, быстроту и прозрачность сделки, что привлекло индивидуальных предпринимателей и физических лиц к закупкам на Портале поставщиков», — рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.