РИАМО - 20 окт. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в среду утром задержали и отменили 29 рейсов, по данным сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове задержали 1 рейс, 4 отменили. В Домодедове 9 рейсов задержаны, 7 отменили. В Шереметьеве задержан 1 рейс, отменены 7.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.