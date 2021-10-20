РИАМО - 20 окт. В рамках работ по благоустройству вылетной магистрали Красная Пресня – Звенигородское шоссе в столице на участке до Третьего транспортного кольца и парка Декабрьского восстания планируется высадить порядка 2 тыс. деревьев и кустарников. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На участке магистрали вдоль дороги запланирована аллейная высадка деревьев и кустарников, чтобы отделить транзитную часть улицы и шоссе от пешеходной», - пояснил Бирюков.

Он уточнил, что рабочие сохранили все существующие зеленые насаждения на данном участке благоустройства. Для этих деревьев и кустарников запланировано провести спецпрограмму по уходу и оздоровлению.

Заммэра отметил, что на улице Красная Пресня высадят порядка 30 новых деревьев, а еще 480 кустарников. На участке Звенигородского шоссе появятся 40 деревьев и около 800 кустарников.

В благоустроенном парке Декабрьского восстания рабочие высадят свыше 500 кустарников и около 130 кленов, дубов, лип и других деревьев.

«Выбор видов деревьев и кустарников определяется двумя факторами: способностью адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальным обликом уличного пространства», - сказал заместитель мэра столицы.

По его словам, чтобы зеленые насаждения в период вегетации выглядели привлекательно, при выборе видов специалисты учитывали разные особенности, среди них смена цветовых оттенков листьев в течение сезона и во время цветения.

Бирюков добавил, что деревья и кустарники в мегаполисе высаживают в подготовленные посадочные ямы, в которых уложен специальный дренажный слой и засыпан плодородный грунт.

Если дерево или кустарник не приживутся в столице, то подрядная организация должна высадить другое в рамках гарантийных обязательств, которые даются сроком на 2 года.

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