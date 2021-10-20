РИАМО - 20 окт. Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР задержали в Ленинском округе 30-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте крупной партии наркотических средств, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

«В ходе отработки полученной оперативной информации автомобиль злоумышленника был остановлен возле одного из домов в д. Мисайлово. В результате осмотра его автомашины полицейскими обнаружены и изъяты 27 свертков с веществом темно-зеленого цвета», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова.

Она добавила, что общий вес изъятого составил порядка 27 кг. После экспертизы выяснилось, что в 11 свертках находится гашиш, его общий вес – свыше 10 кг.

Остальная часть изъятых пакетов также отправлена на экспертизу. Специалисты выясняют места покупки и сбыта наркотиков.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса России «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Мужчину заключили под стражу по решению Видновского городского суда.