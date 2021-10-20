РИАМО - 20 окт. На уроках по проекту «Освой гаджет» жителей столицы старшего поколения учат регистрироваться в социальных сетях, делать онлайн-заказы и общаться в мессенджерах. Участниками проекта стали более 4 тыс. горожан старшего возраста, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Умение легко ориентироваться в онлайн-пространстве — важный навык для жизни в современном мире. Цель проекта «Освой гаджет» — научить москвичей «серебряного возраста» пользоваться мобильными технологиями, чтобы преодолеть социальную изоляцию, которая появилась за время пандемии», — рассказала директор «Московских социальных центров» Елена Громова.

Она добавила, что эта инициатива «Московских социальных центров» подарила более чем четырем тысячам людей старшего поколения возможность общаться с родными, которые живут в других городах и странах, заводить новых друзей, посещать клубные онлайн-занятия, заказывать продукты на дом, заниматься творчеством и использовать многие другие онлайн-сервисы.

Самые первые занятия состоялись в клубных пространствах «Мой социальный центр» в районах Преображенское и Сокольники. Они проходили в виде офлайн-уроков в группах до 5 человек.

Проект получил существенное развитие, теперь москвичей учат не только базовым навыкам обращения со смартфоном, но и более продвинутым, таким как общение в мессенджерах, заказ продуктов и услуг онлайн. ​