РИАМО - 20 окт. Власти Москвы рассматривают введение локдауна с 30 октября по 7 ноября, во время этого периода будут закрыты торговые центры, рестораны, запрещены массовые мероприятия, сообщает Forbes.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с растущей заболеваемостью Covid-19. Идею одобрил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Теперь решение должен утвердить президент Владимир Путин.

По данным источника Forbes, в этот период в российской столице планируют закрыть кафе, ТЦ, салоны красоты, отменить массовые мероприятия. При этом ограничения коснутся и тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. QR-коды вводить не планируется.

Обсуждается возможность введения так называемого краткосрочного локдауна с 30 октября по 7 ноября. Будет установлен режим выходного дня, который коснется всех организаций в столице, кроме тех, чья деятельность не может быть ограничена.

Рассматривается также закрытие доступа в магазины, в организации, оказывающие бытовые услуги, фитнес-клубы, ветеринарные клиники, театры, кинотеатры, зоопарки и так далее. Ограничения не будут касаться ресторанов и кафе, работающих навынос, продуктовых магазинов, аптек, онлайн-магазинов, доставки, официальных мероприятий, которые организует город.

Краткосрочный локдаун могут ввести, если общее число выявленных в столице случаев инфекции 21-28 октября будет выше, чем 13-20 октября.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин ввел ряд Covid-ограничений в Москве. Для горожан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями вводится домашний режим с 25 октября по 25 февраля. Кроме того, работодатели должны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников и всех работников старше 60 лет. Все указанные меры не касаются вакцинированных и переболевших коронавирусом в течение полугода.

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