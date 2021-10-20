РИАМО - 20 окт. Детская музыкальная школа № 96 и художественная школа им. В.Ф. Стожарова получили от столицы новые помещения, они расположены на Малой Филевской улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Суммарная площадь переданных объектов составляет 3023 кв. м. Всего с начала 2021 года город предоставил детским творческим образовательным учреждениям здания общей площадью 6,6 тыс. кв. м», - уточнил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

В музыкальной школе №96 обучается почти 340 детей. Образовательное учреждение получило здание по адресу: Малая Филевская улица, вл. 14, корп. 3. Площадь помещений музыкальной школы выросла в 4,5 раза.

745 воспитанников обучается в художественной школе им. Стожарова. Учреждению образования передали здание по адресу: Малая Филевская улица, д. 20, корп. 2.​

Всего в мегаполисе в системе дополнительного образования работают 139 школ искусств. В них занимаются порядка 100 тыс. детей.