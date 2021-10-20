РИАМО - 20 окт. На дорогах столицы в вечерний час пик в среду ожидаются пробки в 7-8 баллов из 10 возможных, утром в среду загруженность городских улиц составляет 5 баллов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Днем дорожная ситуация будет оцениваться в 5-6 баллов.

В 8 часов утра движение в центр города затруднено на Рязанском, Волгоградском проспектах, а также шоссе Энтузиастов.

Свободно едут Мичуринский и Кутузовский проспекты и проспект Маршала Жукова.

Заторы на столичных трассах и улицах могут возникать из-за проведения дорожных работ. На данный момент они проходят на 31 км и 53 км МКАД, Волоколамском, Дмитровском, Варшавском, Пятницком шоссе, проспекте Мира.