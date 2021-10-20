РИАМО - 20 окт. В электронном журнале «Московской электронной школы» для классных руководителей и учителей физической культуры теперь доступна информация о здоровье ребенка, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Теперь педагоги в «МЭШ» видят римскую цифру, обозначающую присвоенную в медучреждении группу здоровья. Это поможет им выбрать оптимальную программу физических нагрузок.

Кроме того, начиная с этого года, оформить справку об отсутствии ребенка в школе или детском саду по болезни можно в электронном виде. Бумажный вариант документа более предъявлять не требуется.

Данная функция доступна в разделе «Мои справки», при необходимости документ можно распечатать. ​

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