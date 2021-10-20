РИАМО - 20 окт. Жители центра столицы при заказе продуктов чаще всего выбирают готовую еду и полуфабрикаты, сообщили РИАМО в пресс-службе Delivery Club.

Жители востока и юго-востока города чаще всего заказывают мясо и птицу, а на западе, юго-западе и юге Москвы предпочитают заказывать напитки.

Популярность онлайн-заказов продуктов в столице стремительно растет. Так, в августе-сентябре москвичи сделали в Delivery Club на 168% заказов продуктов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего такие заказы приходят из спальных районов Москвы и по выходным.

Рост числа онлайн-заказов также фиксируют во «ВкусВилле». По итогам сентября компания во всех городах присутствия доставляет в день в среднем 115 тыс. заказов. По столице «ВкусВилл» доставляет примерно равное количество заказов во все районы. Средний чек онлайн-заказов стабильно выше, чем у офлайн-покупок.

Клиенты «ВкусВилла» оформляют заказы в среднем через день или раз в три дня, так как около половины ассортимента компании - продукты с короткими сроками годности, которые невозможно закупить впрок.

Что касается чаевых, то в приложении Delivery Club еще в начале 2020 года внедрили интерфейс, где можно было выбрать сумму чаевых курьерам – 50, 100 или 150 рублей. Обычно 75% всех чаевых приходилось сумму в 50 рублей, 20% клиентов оставляли 100 рублей, а еще 5% — более 100 рублей.

До пандемии курьерам чаще всего оставляли чаевые в плохую погоду, при доставке крупных заказов и в тех случаях, когда клиента не оказывалось дома, а курьеру приходилось ждать. Однако в разгар пандемии доля заказов с чаевыми для курьеров выросла с 10% до 21%.

Клиенты «ВкусВилла» могут оставить чаевые в приложении – после выполнения заказа покупатель видит предложение оценить доставку, а потом можно поблагодарить курьера или сборщика. В среднем чаевые оставляют 2% покупателей.