РИАМО - 20 окт. В сентябре в столице регистрировали более 250 индивидуальных предпринимателей в день, число ИП в городе восстанавливается быстрыми темпами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Экономика Москвы продолжает восстанавливаться, что сказывается на росте бизнеса. За 9 месяцев 2021 года зарегистрировались 57,8 тыс. индивидуальных предпринимателей, что на 2,8% больше, чем за январь-сентябрь 2019 года, и на 45,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года», — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На 1 октября в мегаполисе зарегистрировано порядка 350 тыс. работающих индивидуальных предпринимателей, что на 0,5% больше, чем в 2020 году.

Глава городского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов добавил, что количество ИП в мегаполисе восстанавливается быстрыми темпами. В том числе и в сферах наиболее пострадавших от пандемии коронавируса: в сфере общественного питания, туризме.

По его словам, в мае текущего года в Москве было зарегистрировано порядка 5,5 тыс. ИП, а в сентябре - примерно 7,5 тыс., что на 37,6% больше.​