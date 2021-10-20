РИАМО - 20 окт. На следующей неделе компания Facebook планирует заявить о смене названия, информации о новом названии пока нет, сообщает Газета.ru.

Facebook владеет одноименной соцсетью, мессенджером WhatsApp, а также соцсетью Instagram.

В американской компании планируют, что новое название будет отражать концепцию «метавселенной». А также переименование будет направлено на понимание того, что Facebook является только одним из продуктов корпорации.

В планах компании сделать соответствующее заявление на ежегодной конференции, которая пройдет 28 октября.