РИАМО - 20 окт. Служебную проверку проведут по факту появлении публикаций о некорректном поведении полицейских, которые по ошибке задержали мужчину в столичном районе Строгино, сообщается на сайте «МВД медиа».

18 октября полицейские из ОМВД РФ по району Строгино задержали мужчину 1984 года рождения, который был похож по приметам на подозреваемого в хищении чужого имущества.

Для разбирательства задержанного доставили в территориальный отдел МВД. Там информация о нем была проверена, а также сделали сверку по имеющимся учетам.

Причастность задержанного мужчины к преступлению не подтвердилась. Руководство ОМВД извинилось перед гражданином, затем его отпустили.

Позднее в соцсетях появились публикации о некорректном поведении сотрудников полиции в ходе задержания.

СМИ сообщили, что был задержан кандидат филологических наук Федор Ермошин. Система распознавания лиц идентифицировала его как преступника, находящегося в розыске.