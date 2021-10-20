РИАМО - 20 окт. В столичном районе Лефортово возведут общеобразовательную школу более чем на 1 тыс. мест, она войдет в состав жилого комплекса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В настоящее время специалисты завершили начальные работы и приступили к укладке фундамента строения. Общая площадь здания составит около 17 тыс. кв. метров.

«Инвестор планирует завершить строительство школы в 2023 году. Ее смогут посещать 1225 учеников», — сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В школе планируют организовать 2 группы продленного дня, для этого в здании предусмотрена спальня-игровая с трансформируемой перегородкой. Также оборудуют актовый зал с эстрадой и артистическими уборными, информационный центр с библиотекой и медиатекой. В школе оборудуют 2 спортивных зала с душевыми. ​