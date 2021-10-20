РИАМО - 20 окт. В Подмосковье и столице на 20-21 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В столице предупреждение объявлено с 12:00 20 октября до 21:00 21 октября, в Подмосковье – с 10:00 20 октября до 21:00 21 октября.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Смоленской, Ивановской, Владимирской, Орловской и Белгородской областей Центрального федерального округа.

20 октября в Подмосковье и столице ожидается переменная облачность. В Москве максимальная температура составит плюс 3-5 градусов, в области – плюс 1-6 градусов. Скорость ветра будет 5-10 м/с, к концу дня порывы усилятся до 12-15 м/с.

Ночью 21 октября будет облачно, пройдут дождь и мокрый снег. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами прогнозируется небольшой дождь. Температура ночью составит плюс 1-3 градуса, днем — плюс 12-14 градусов. В течение дня порывы ветра могут достигать 18 м/с.

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