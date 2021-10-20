РИАМО - 20 окт. В среду в Подмосковье и столице ожидается переменная облачность. В Москве максимальная температура составит плюс 3-5 градусов, в области – плюс 1-6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В течение дня погода в регионе поменяется: вечером на нее начнет оказывать влияние теплый атмосферный фронт Скандинавского циклона. Он принесет теплый и влажный воздух в Подмосковье и столицу.

Во второй половине дня в среду ожидаются небольшие осадки. Скорость ветра составит 5-10 м/с, к концу дня порывы усилятся до 12-15 м/с.

Атмосферное давление будет неустойчивым, содержание кислорода в приземном слое воздуха пониженное. Геомагнитный фон будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости.

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