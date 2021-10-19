РИАМО - 19 окт. 21 октября откроется ХV Московский областной театральный фестиваль «Долгопрудненская осень», он пройдет в театре «Город», сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Председателем жюри фестиваля является театральный критик, аналитик театра, продюсер многих театральных фестивалей, член Союза театральных деятелей России Ольга Сенаторова.

В этом году в фестивале принимают участие 16 профессиональных театров Подмосковья, а также труппы из Москвы и Свердловской области. Они представят зрителям спектакли в очном и онлайн-формате.

Всего в рамках фестиваля пройдет 9 спектаклей для детей и 14 спектаклей для взрослых.

При этом фестиваль – это не только праздник сценического искусства, но и творческая лаборатория и деловой практикум. Но особенностью мероприятия в текущем году станет акцент на мировой и отечественной классике.

Откроет фестиваль обладатель Гран-при прошлого года – Химкинский драматический театр «Наш дом». Он представит спектакль по произведениям Михаил Булгакова «Доктор. Первый год».

Долгопрудненский театр «Город» покажет зрителям в рамках фестиваля премьеру этого года – спектакль «Золушка». Режиссер – Лаура Арутюнян, композитор – Ульяна Стратонинская.

Билеты на фестиваль можно приобрести по Пушкинской карте.