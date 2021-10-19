РИАМО - 19 окт. Нарушение обязательных требований пожарной безопасности в жилом доме в Павловском Посаде устранили по решению суда, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Ранее в адрес председателя ТСЖ дома, ответственного за устранение нарушений противопожарной безопасности, уже выносилось представление об устранении выявленных нарушений законодательства, но оно так и не было исполнено.

Тогда Павлово-Посадский городской прокурор Подмосковья направил исковое заявление в суд с требованием устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности. Проверив материалы дела, выслушав представителя истца и ответчика, суд удовлетворил иск.

Решение суда поступило к судебным приставам Московской области, которые возбудили в отношении председателя товарищества исполнительное производство и уведомили его об этом, дело было взято на особый контроль.

Несмотря на наличие исполнительного производства и прочих обстоятельств, должник так и не приступал к выполнению обязательств, что вынудило судебного пристава наложить на нарушителя штраф в виде исполнительского сбора и вынести ему предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение требований.

После применения штрафной санкции должник исполнил решение суда, что подтвердилось наличием пожарных кранов и исправностью системы противопожарной защиты.

«Нарушений обязательных требований пожарной безопасности нельзя допустить ни в одном многоквартирном доме», - сказал зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Он отметил, что работа по исполнению судебных решений, связанных с пожарной безопасностью в Подмосковье, является важной общей задачей для областного правительства, органов местного самоуправления и федеральных структур.