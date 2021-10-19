РИАМО - 19 окт. В РФ в последние недели отмечается повышение количества суточной заболеваемости Covid-19 и смертности пациентов с инфекцией, это может быть связано с погодой, сообщил ведущий научный сотрудник МГУ им Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев.

Многие ученые считают, что рост случаев заболевания в стране связан с распространением штамма «дельта». Скулачев читает, что есть еще одна причина.

«Влажная погода способствует тому, что мы больше времени сидим дома, гулять в это время не очень приятно. Вирус на свежем воздухе практически не передается, он моментально растворяется в среде, и там слишком маленькая концентрация становится, чтобы заразить кого-то. Внутри помещения коронавирус очень опасен», – отметил Скулачев в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что больше всего случаев передачи Covid-19 от человека к человеку были именно внутри закрытых помещений. Уменьшить риск заражения можно, если проветривать помещение и отдавать предпочтение прогулке вместо поездок на транспорте.

«Чем больше времени вы проводите на улице, тем ниже риск заразиться. На открытом воздухе точно не заразишься», – заключил ученый.