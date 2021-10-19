РИАМО - 19 окт. Сформирован список финалистов регионального конкурса X Национальной премии Russian Event Awards из Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов. От Подмосковья финалистами стали 29 проектов, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Восемь проектов вышли в финал от городского округа Павловский Посад, три – от Раменского округа и три – от Истры.

Среди подмосковных финалистов конкурса – сырный фестиваль «Сыр. Пир. Мир» и рождественский фестиваль «Мастерская Рождества» (Истра), молодежная акция «Ночь туризма» (Раменское), ежегодный открытый фестиваль «Гуслицкий хмель» (Орехово-Зуево), open-air «Музей под звездами» (Серпухов) и другие.

Всего в финал регионального конкурса от Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов вышли 144 проекта.

Финал данного этапа премии пройдет 28-30 октября в Санкт-Петербурге.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>