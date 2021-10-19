РИАМО - 19 окт. По данным интернет-магазина «Утконос Онлайн», интерес российских покупателей к морской рыбе и замороженным морепродуктам в 2021 году резко снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Газета.ru.

В третьем квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года на 38% снизилось количество заказов замороженных стейков морской рыбы, на 26% — замороженных гребешков, на 10% — замороженных креветок.

Эксперты связали это с желанием покупателей уменьшить расходы на еду после карантинных ограничений в минувшем году. Россияне стали рациональнее относиться к затратам на дорогостоящие продукты.

При этом люди активнее покупают рыбные пресервы, а также закуски из рыбы и морепродуктов.

Примечательно, что не зафиксировано снижения спроса на премиум-товары, например, на икру осетровых рыб и охлажденное филе морской рыбы.