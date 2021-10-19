РИАМО - 19 окт. В лесничестве около поселка Опушкино городского округа Истра неизвестные незаконно вырубили 31 дерево. Ущерб, причиненный лесному фонду в результате правонарушения, составил почти 140 тыс. руб., сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Незаконная вырубка деревьев была выявлена инспекторами лесничества в ходе патрулирования местности. В результате действий нарушителей пострадали деревья таких пород, как береза и ольха.

Сами браконьеры скрылись с места нарушения, для их установления и проведения оперативно-следственных мероприятий инспекторы лесничества вызвали сотрудников полиции.

«На месте обнаружены орудия лесонарушения и техника, сами «черные лесорубы» при появлении сотрудников лесной охраны с места происшествия скрылись», - сказал глава отдела организации лесной охраны Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» Евгений Козов.

Материалы по факту незаконной вырубки леса направлены в ОМВД городского округа Истра. Сумма вреда, причиненного лесному фонду, составила почти 140 тыс. рублей.