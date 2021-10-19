РИАМО - 19 окт. По данным опроса сервиса OneTwoTrip, большинство россиян (85%) предпочли бы отправиться в путешествие, чтобы почерпнуть вдохновение для творчества, сообщает Газета.ru.

Опрос проходил в соцсетях, в нем приняли участие свыше 3,4 тыс. человек.

Мысль устроить отдых в новом для себя формате хоть раз возникала у 88% опрошенных. При этом 55% респондентов мечтают провести время на природе, а 45% респондентов достаточно просто сменить город.

Оказаться в творческом отпуске в одиночестве предпочли бы 20% опрошенных. Для остальных же нет никакой разницы, будет у них какая-либо компания или нет.

Самыми популярными странами, где россияне хотели бы провести творческий отпуск, стали Италия (15%), Индонезия, в частности Бали (11%), а также Чехия (7,5%). Несколько меньше опрошенных называли США (6%), Мальдивы и Францию (по 4%). Также россияне часто упоминали Испанию, Грузию, Турцию, Грецию и Исландию.