РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. Полиция Люберец организовала проверку по факту ранения подростка ножом в шею в ходе конфликта, сообщили «РИАМО в Люберцах» в пресс-службе МУ МВД России «Люберецкое».

18 октября примерно в 17:15 в дежурную часть МУ МВД России «Люберецкое» из медучреждения передали сообщение о том, что к ним поступил 14-летний местный житель с ножевым ранением.

Сотрудники полиции установили, что у одного из домов на улице Смирновской между двумя подростками произошел конфликт, в результате которого один из оппонентов получил повреждения. Подростку оказана медпомощь, его отпустили домой.

По данному факту начата проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.