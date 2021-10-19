РИАМО - 19 окт. Эксплуатационные службы всех 3 771,23 км дорог, находящихся в доверительном управлении государственной компании «Автодор», обеспечены условиями для бесперебойного и безопасного движения в зимний период, сообщает пресс-служба госкомпании.

Наступление зимнего периода происходит уже в осенние месяцы и характеризуется понижением средней суточной температуры воздуха ниже 0 градусов.

Для защиты дорог от снежных заносов, очистки ездового полотна от снега и борьбы с наледью заготовлены противогололедные материалы. В парке эксплуатационных служб насчитывается более 1230 единиц специализированной дорожной техники.

По словам представителей компании, зимний период является самым сложным для эксплуатации дорог и организации движения. Из-за образования на дорожной поверхности отложений снега и льда происходит резкое изменение условий взаимодействия автомобиля с дорогой.

Учитывая условия повышенной сложности, с персоналом, задействованным на выполнении работ, проведено обучение и дополнительный инструктаж по особенностям работы в зимний период и соблюдению требований безопасности дорожного движения. Для отдыха и обогрева рабочих и водителей подготовлены помещения.