РИАМО - 20 окт. В России 20 октября отмечают День военного связиста, а в мире также празднуют Международный день поваров и Международный день авиадиспетчера.

Международный день поваров

Праздник был учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Его празднуют в свыше 70 странах мира. Отмечают этот день не только повара, но и кондитеры, технологи, персонал кухонь в заведениях общепита, владельцы кафе и ресторанов.

По традиции в этот день устраивают различные конкурсы мастерства среди поваров, дегустации, акции, выставки блюд.

Международный день авиадиспетчера

Это профессиональный праздник всех работников, которые трудятся в сфере управления воздушным движением. Эту дату выбрали в честь создания Международной федерации ассоциаций авиационных диспетчеров в 1961 году в Амстердаме.

Авиадиспетчер является опасной и ответственной работой по психоэмоциональной нагрузке. Внимание специалиста должно быть всегда приковано к экрану монитора: он следит за полетом с момента запуска двигателя самолета до заруливания лайнера после посадки.

Международный день ленивца

Празднуется с 2010 года. Данный праздник объявил некоммерческий фонд AIUNAU, деятельность которого связана с охраной и сохранением многообразия дикой природы. Праздник призван привлечь внимание к необычному животному, которое обитает в Центральной и Южной Америке, а также к сохранению его ареала обитания.

Свое название ленивец получил за медлительность при передвижении, которая является энергосберегающим поведением животного, обусловленным его рационом питания и метаболизмом.

День военного связиста

20 октября отмечают профессиональный праздник все работники и военнослужащие войск связи. Он был установлен в РФ в 2006 году. В этот день в 1919 году в стране появились войска связи.

В войсках РФ совершенствуют систему связи. В частности, в работу внедряются современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Этот праздник отмечают военнослужащие и гражданские служащие формирований связи во всех родах войск в стране.

Запрет на работу каменщиков в России

В 1714 году Петр I подписал указ о запрещении каменного строительства на всех территориях страны, кроме Санкт-Петербурга. Это была необходимость, так как каменщиков на строительстве нового города не хватало. Император рассчитывал, что каменщики приедут в Санкт-Петербург со всей страны, так как у них не будет работы дома.

Но он так и не дождался приезда нужных специалистов, поэтому позднее распорядился, чтобы людей, способных к строительству каменных зданий, привозили в город насильно. Этот указ императора действовал по 1741 год.

Открытие Московского цирка на Цветном бульваре

В этот день 141 год назад Московский цирк на Цветном бульваре принял первых зрителей. Он является одним из старейших стационарных цирков в стране.

На манеже цирка выступали известные артисты и дрессировщики: Анатолий и Владимир Дуровы, Виталий Лазаренко, Вильмямс Труцци, Марта Сур, Игорь Кио, клоун Карандаш и многие другие. Также цирком руководил Народный артист СССР Юрий Никулин.

В 1985 году состоялось последнее выступление артистов в старом здании цирка. А в 1989 году открылось его новое здание.

Пострижен в монахи Сергий Радонежский

В 1341 году с именем Сергий пострижен в монахи Варфоломей. Он известен христианам как Сергий Радонежский – игумен Русской церкви, основатель нескольких монастырей, в том числе Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Подмосковье.

С XV века он почитается РПЦ святым в лике преподобных, а также считается величайшим русским подвижником.