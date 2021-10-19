РИАМО - 19 окт. За прошедшую неделю аналитики сервиса «Объявления ВКонтакте» зафиксировали повышенный спрос на товары и услуги, связанные с игрой Dota 2. Об этом сообщает Газета.ru.

В финальный день мирового турнира The International поисковые запросы на площадке со словами Dota и Dota 2 увеличились втрое, а поиск с ключевым словом International — на 115%.

Кроме того, отмечается и увеличенный спрос на услуги тренеров по Dota 2. К примеру, анализ 2 матчей обойдется в среднем в 1 тыс. рублей. Также пользователи сервиса стали в 7 раз чаще интересоваться подобными услугами.

При этом пользователи стали в 4 раза чаще стали искать продукцию, вещи, автографы и сувениры, связанные командой Team Spirit из России.

Также отмечается рост числа пользователей, желающих купить компьютер, на котором можно будет с комфортом играть в Dota 2.

Ранее отечественная команда Team Spirit впервые в истории выиграла 10-й чемпионат мира The International, посвященный игре Dota 2. За первое место российские киберспортсмены получили 18,2 млн долларов.