РИАМО - 19 окт. 570 тыс. тонн отходов за 2 года переработал комплекс по переработке «Юг» компании «РТ-Инвест» в городском округе Коломна, он стал первым современным центром по сортировке твердых коммунальных отходов в регионе, сообщает пресс-служба компании.

Ежедневно на сортировочные линии поступает более 800 тонн ТКО. Это объем, который за один день образуют почти 1 млн жителей или 500 тыс. семей.

За 2 года работы КПО удалось от захоронения отходов сохранить территорию, площадью равную Коломенскому кремлю. С запуском предприятия 50% от всех отходов, которые поступают из Коломны и соседних городских округов – Домодедово, Ленинский, Лыткарино, Дзержинский и Котельники – перерабатываются во вторичное сырье.

С самого начала комплекс работал в круглосуточном режиме, а всего спустя месяц после ввода в эксплуатацию вышел на проектную мощность. Это позволило закрыть старый полигон «Воловичи».

Открытие комплекса в Коломне стало важным этапом в создании комплексной системы обращения с отходами. Все поступающие на КПО отходы проходят радиационный контроль и взвешивание.

В цехе сортировки идет отбор 27 типов вторичных ресурсов, таких как стекло, металл, пластик и макулатура. Список «полезных» фракций все время растет. Только за прошлый год его пополнили сразу 3 новых позиции – полипропилен, тетрапак и электролом.

Мелкая фракция с содержанием органики перерабатывается в технический грунт на участке компостирования. Крупногабаритные отходы измельчаются в щепу и используют для благоустройства территорий.

Все отобранные вторичные ресурсы «РТ-Инвест» отправляет переработчикам в 30 регионов России. В ближайшее время компания будет развивать собственные проекты по глубокой переработке вторичных полимеров в гранулы, которые по качеству не будут уступать первичному сырью.