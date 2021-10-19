РИАМО - 19 окт. Около 144 тыс. участков осмотрели земельные инспекторы Подмосковья с начала 2021 года для выявления нарушений на частных землях. Это 82% от объема, запланированного к осмотрам в этом году, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Как отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, до конца года земельному контролю Подмосковья предстоит осмотреть еще более 31 тыс. земельных участков.

Как уточнил зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, нарушения выявлены на 50,2 тыс. участков, на правообладателей наложены штрафы. В планах муниципального земельного контроля – довести цифру осмотров до 175,6 тыс. участков.

Адигамова добавила, что лидерами по проделанной работе в 2021 году стали муниципальные земельные инспекторы Солнечногорска, Воскресенска, Щелкова и Дмитровского округа, которые выполнили 97-100% от годового плана по осмотрам. В этих округах осмотрено от 5,8 тыс. до 9 тыс. участков земли.

«Наибольшее количество нарушений выявлены на частных землях в городских округах Раменский – почти на 5,1 тыс. участков; Воскресенск – на 4,1 тыс. участков; Клин – на 3,1 тыс. участков; Щелково и Дмитровский – на более 2,5 тыс. участков в каждом округе; Ступино – на 2,2 тыс. участков; Павловский Посад и Солнечногорск – на более 2 тыс. участков», – перечислила Адигамова.