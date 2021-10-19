РИАМО - 19 окт. Свыше 240 тыс. жителей частных домов Подмосковья заключили обязательный договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированными организациями, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования необходимо каждому абоненту газоснабжения. Это важно в первую очередь для обеспечения безопасности жителей Подмосковья и их домовладений», – сказал министр энергетики области Александр Самарин.

Он отметил, что жители региона могут самостоятельно выбрать специализированную организацию для заключения договора техобслуживания из реестра, опубликованного на сайте министерства энергетики Московской области.

Еженедельно в регионе заключается 2-4 тыс. договоров техобслуживания газового оборудования. В рамках договора слесари ежегодно проводят техническое обслуживание газового оборудования и выявляют неисправности в его работе.

В число лидеров по количеству заключенных договоров техобслуживания внутридомового газового оборудования вошли такие муниципалитеты Подмосковья, как Серебряные Пруды, Чехов, Шатура, Рузский округ и Лосино-Петровский. Худшие результаты по числу заключенных договоров в Бронницах, Лобне, Талдомском, Наро-Фоминском и Раменском округах.

Заявку на заключение договора о техобслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования можно подать онлайн на сайте «Мособлгаза», по телефону горячей линии: 8 800 200-24-09 и в офисах обслуживания клиентов.