РИАМО - 19 окт. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, что Москва в следующем году выделит 7 млрд рублей на препараты для лечения коронавируса и выплаты медикам. Все это особенно важно в борьбе с пандемией.

Попович высказала мнение, что речь также идет о расширении доступных москвичам вариантов лечения.

«Этиотропного лечения Covid-19 (устраняющего причины заболевания – ред.) до сих пор нет. Есть сообщения о перспективных препаратах, но такого лекарства, которое убивало бы вирус, пока нет. Есть только вакцинация. Скорее всего, речь будет идти и о том, чтобы эти деньги были направлены и на стимулирование вакцинации», – сказала Попович в эфире радио Sputnik.

Эксперт добавила, что вакцинация является единственным способом борьбы с тяжелейшими последствиями заболевания.

Она подчеркнула, что отечественным медикам необходимо осваивать навыки просветительской работы. Это важно для нормализации ситуации в целом.

«Сейчас ВОЗ даже выпустила специальные материалы, посвященные тому, как руководители стран и медики должны работать с населением. Это надо изучать, это значительно важнее даже материальных стимулов», – уверена специалист.

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